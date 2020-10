Reportage tra le palestre di Roma minacciate dal governo: “Noi capri espiatori del contagio, siamo a norma ma pagheremo gli errori di altri” | VIDEO (Di lunedì 19 ottobre 2020) “siamo i capri espiatori del contagio”: tour tra le palestre di Roma minacciate dal governo “È molto più facile chiudere il settore sportivo che la ristorazione. Nelle palestre c’è meno gente e girano meno soldi. Lo sport è il primo che paga in queste situazioni”. A parlare a poche ore dalla della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure anti-Covid è Raul, personal trainer di una palestra nel cuore del quartiere San Lorenzo di Roma. Ha vissuto con il bonus di 600 euro al mese per i collaboratori sportivi previsto dal decreto aprile da marzo a maggio 2020, quando è potuto tornare a fare il suo lavoro. Adesso è ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) “del”: tour tra ledidal“È molto più facile chiudere il settore sportivo che la ristorazione. Nellec’è meno gente e girano meno soldi. Lo sport è il primo che paga in queste situazioni”. A parlare a poche ore dalla della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure anti-Covid è Raul, personal trainer di una palestra nel cuore del quartiere San Lorenzo di. Ha vissuto con il bonus di 600 euro al mese per i collaboratori sportivi previsto dal decreto aprile da marzo a maggio 2020, quando è potuto tornare a fare il suo lavoro. Adesso è ...

