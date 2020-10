Meghan Markle e Harry, in affitto la villa super lusso a 700 dollari l’ora (Di lunedì 19 ottobre 2020) Meghan Markle e Harry affittano la loro super villa a Montecito per shooting fotografici o video musicali. Costo? “Solo” 700 dollari all’ora, ma sono vietati i film per adulti. I Sussex stanno dimostrando di avere un gran senso degli affari. Dopo il contratto milionario con Netflix che li vede produttori di documentari e filmati, dopo i diversi interventi in video pagati con cifre da capogiro, ora pensano di sfruttare la loro splendida magione, da cui trasmettono i loro interventi pubblici, in modo da ripagarsi le spese che non saranno proprio a buon mercato. In fondo, di spazio nella villa extra lusso, costata oltre 14 milioni di dollari, di spazio ce n’è con le sue 16 camere da letto e i suoi 9 bagni, ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 ottobre 2020)affittano la loroa Montecito per shooting fotografici o video musicali. Costo? “Solo” 700all’ora, ma sono vietati i film per adulti. I Sussex stanno dimostrando di avere un gran senso degli affari. Dopo il contratto milionario con Netflix che li vede produttori di documentari e filmati, dopo i diversi interventi in video pagati con cifre da capogiro, ora pensano di sfruttare la loro splendida magione, da cui trasmettono i loro interventi pubblici, in modo da ripagarsi le spese che non saranno proprio a buon mercato. In fondo, di spazio nellaextra, costata oltre 14 milioni di, di spazio ce n’è con le sue 16 camere da letto e i suoi 9 bagni, ...

IOdonna : Harry e Meghan Markle: la villa di Montecito si può affittare per 700 dollari al giorno - MEGHY1411 : RT @ilgiornale: Sulla Megxit si sfoga il fratello di Kate Middleton, il quale si lascia andare a dichiarazioni al veleno su Meghan Markle e… - zazoomblog : Il royal look del giorno. Meghan Markle criticata per i gioielli di Lady D da 326mila euro - #royal #giorno.… - zazoomblog : Il royal look del giorno. Meghan Markle criticata per i gioielli di Lady D da 326mila euro - #royal #giorno.… - Lamzelok : RT @IOdonna: Il royal look del giorno. Meghan Markle criticata per i gioielli di Lady D da 326mila euro -