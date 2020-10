Fedez: “Ci ha telefonato Conte e ci ha chiesto un aiuto per esortare i giovani a usare la mascherina”. IL VIDEO (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ci ha telefonato Conte, ci ha chiesto aiuto”. Fedez ha raccontato di essere stato contatto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha chiesto a lui e sua moglie Chiara Ferragni di impegnarsi pubblicamente per sollecitare i più giovani a usare sistematicamente la mascherina. “Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione per un messaggio molto importante – ha detto Fedez in alcune stories pubblicate su Instagram – Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie”, dice Fedez nelle stories su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ci ha, ci ha”.ha raccontato di essere stato contatto dal presidente del Consiglio, Giuseppe, che haa lui e sua moglie Chiara Ferragni di impegnarsi pubblicamente per sollecitare i piùsistematicamente la mascherina. “Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione per un messaggio molto importante – ha dettoin alcune stories pubblicate su Instagram – Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, che haunda parte mia e di mia moglie”, dicenelle stories su ...

