Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 18:10 (Di sabato 17 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio e visto entro lunedì il varo del nuovo decreto anti covid Ma questo dovrà essere fatto con la massima sintonia tra governo e regioni per evitare di ritrovarsi come gli altri paesi europei con il contagio le stelle lo assicura il ministro della Salute Roberto Speranza dopo il vertice tra governo e regioni i governatori Chiedono una didattica a distanza per le scuole superiori e la tutela delle società sportive stiamo lavorando di interventi calmo escludono il coprifuoco modello francese e ulteriori strette a bar e ristoranti che però devono continuare a rispettare le regole con grandissimo rigore dice il presidente della Liguria Giovanni Toti convocato il comitato tecnico scientifico per affrontare le nuove misure in vista del decreto il ministro ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio e visto entro lunedì il varo del nuovo decreto anti covid Ma questo dovrà essere fatto con la massima sintonia tra governo e regioni per evitare di ritrovarsi come gli altri paesi europei con il contagio le stelle lo assicura il ministro della Salute Roberto Speranza dopo il vertice tra governo e regioni i governatori Chiedono una didattica a distanza per le scuole superiori e la tutela delle società sportive stiamo lavorando di interventi calmo escludono il coprifuoco modello francese e ulteriori strette a bar e ristoranti che però devono continuare a rispettare le regole con grandissimo rigore dice il presidente della Liguria Giovanni Toti convocato il comitato tecnico scientifico per affrontare le nuove misure in vista del decreto il ministro ...

