Traffico Roma del 17-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo peschi poco illo metto sulle strade della capitale anche sul Raccordo Anulare non si rilevano difficoltà Tuttavia la polizia locale Sognare un incidente al Gianicolense in via Federico Ozanam all’incrocio con via Fabiola si rallenta su entrambe le strade Ci spostiamo ora sulla tangenziale nella zona Nord Dov’è la rampa di uscita per Corso di Francia resta chiusa per le provenienze dallo stadio Olimpico trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana è chiusa la stazione di Castro Pretorio per cui i treni transitano senza effettuare ferma stazioni alternative Policlinico Oh termini per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto è più tardi un servizio a cura della ...