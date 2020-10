Le Air Gesture sul Huawei Mate 40 faranno la differenza | parola di teaser

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) A pochi giorni dalla presentazione dei40 in programma per il prossimo 22 ottobre, ne apprendiamo un punto di forza da non sottovalutare. Poche ore fa i canali socialMobile hanno pubblicato un nuovo videoche mette in evidenza le Aira bordo della prossime ammiraglie. I comandi che vengono impartiti agli smartphone senza toccare il display ma con il movimento in aria della mano e delle dita non sono certo una novità in generale. Poi gli amanti della seriene hanno già beneficiato nelle ammiraglie del 2019 e dunque nei30. Ora si sarebbe compiuto un nuovo passo in avanti con una tecnologia ancora più precisa e avanzata. Il videonuovo di zecca per i...