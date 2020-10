Covid, record di casi in Germania: 7.830 nuovi contagi in 24 ore (Di sabato 17 ottobre 2020) La Germania ha registrato un altro record di nuove infezioni da coronavirus. Il Robert Koch Institute, secondo i media tedeschi, ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono contati 7.830 casi, per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 ottobre 2020) Laha registrato un altrodi nuove infezioni da coronavirus. Il Robert Koch Institute, secondo i media tedeschi, ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono contati 7.830, per ...

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - Agenzia_Ansa : #Covid: 39 milioni di contagi nel mondo, 2 milioni in una settimana. Quasi 1,1 milioni di morti, più 100mila rispe… - TgLa7 : ??#Covid record in #Francia: più di 30 mila casi in 24 ore - Affaritaliani : Covid: nuovo record in Germania, 7.830 casi in 24 ore - Affaritaliani : Covid: nuovo record in Germania, 7.830 casi in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid, record contagi in Russia: oltre 15mila in 24 ore Adnkronos SCUOLA – Covid, contagi record. Pacifico (Anief): le chiusure spettano al Governo, non alle regioni

Secondo il professor Pacifico “se da una parta la scuola deve portare avanti la didattica in presenza, dall’altra è anche vero che in tempo di emergenza Covid bisogna attivare le strategie per ...

