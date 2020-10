Conferenza stampa Italiano: « Siamo abituati alle difficoltà ma dobbiamo uscirne a testa alta» (Di sabato 17 ottobre 2020) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW. MOMENTO – «Notizie buone non ne sono arrivate, dobbiamo cercare di farle arrivare domani a fine gara. Difficoltà su difficoltà, dispiace per Marchizza e Maggiore che non ci saranno e sono due pedine importanti per noi. Siamo abituati alle difficoltà ma nessun problema. Per quanto riguarda il Milan dobbiamo velocemente archiviarla, dobbiamo guardare avanti, migliorare e crescere. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della sfida contro la Fiorentina Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW. MOMENTO – «Notizie buone non ne sono arrivate,cercare di farle arrivare domani a fine gara. Difficoltà su difficoltà, dispiace per Marchizza e Maggiore che non ci saranno e sono due pedine importanti per noi.difficoltà ma nessun problema. Per quanto riguarda il Milanvelocemente archiviarla,guardare avanti, migliorare e crescere. ...

Conferenza stampa Italiano: « Siamo abituati alle difficoltà ma dobbiamo uscirne a testa alta»

