Mara Venier | “Avrei voluto sposarlo” Ma lui non è suo marito

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo: “Avreisposarlo” Ma lui non è suo. La conduttrice televisivasi è lasciata andare ad una confessione molto particolare sul suo passato. Ecco di che cosa si tratta., conduttrice televisiva di grande successo e talento, ha fatto una confessione molto importante durante una intervista per La Repubblica. La donna è uno dei volti più apprezzati dal pubblico di …

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - starmorax_ : RT @feltonsguitar: O mio Dio mi sembrava Mara Venier - PrimaPaginaNews : RT @VigilanzaT: Rai1, Mara Venier lascia #DomenicaIn. Guerra per sostituirla sul 'Trono di Spade' della domenica. Colettiani, pentastellati… - VigilanzaT : Rai1, Mara Venier lascia #DomenicaIn. Guerra per sostituirla sul 'Trono di Spade' della domenica. Colettiani, penta… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

La conduttrice televisiva Mara Venier si è lasciata andare ad una confessione molto particolare sul suo passato. Ecco di che cosa si tratta. Mara Venier, conduttrice televisiva di grande successo e ...Il modello e pittore non starebbe prendendo bene l'evoluzione del suo percorso a Ballando con le stelle e per questo, dicono, non si è presentato da Mara Venier. Nel frattempo sono state registrate an ...