Consiglio europeo, il Recovery Fund può (ancora) aspettare. E su Brexit si prospetta una soluzione senza accordo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Appena due settimane dopo l’ultima volta, oggi si è riunito il Consiglio europeo. Il vertice si è concentrato sull’accordo post-Brexit e l’agenda verde del 2030, ma la seconda ondata di Covid-19 ha costretto il presidente Charles Michel a riorganizzare l’agenda. Inoltre, dopo che il Parlamento europeo ha rifiutato il compromesso proposto dalla presidenza tedesca, e la minaccia di veto della Polonia nel caso venga vincolata l’erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto, i 27 hanno parlato anche del Recovery Fund (Ngeu). In teoria il 15 ottobre doveva essere il giorno in cui gli Stati membri avrebbero presentato le prime bozze dei programmi per ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Appena due settimane dopo l’ultima volta, oggi si è riunito il. Il vertice si è concentrato sull’post-e l’agenda verde del 2030, ma la seconda ondata di Covid-19 ha costretto il presidente Charles Michel a riorganizzare l’agenda. Inoltre, dopo che il Parlamentoha rifiutato il compromesso proposto dalla presidenza tedesca, e la minaccia di veto della Polonia nel caso venga vincolata l’erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto, i 27 hanno parlato anche del(Ngeu). In teoria il 15 ottobre doveva essere il giorno in cui gli Stati membri avrebbero presentato le prime bozze dei programmi per ...

Palazzo_Chigi : Dichiarazioni alla stampa del Presidente @GiuseppeConteIT prima dei lavori del Consiglio europeo #EUCO. In diretta… - matteorenzi : Tra poco, intorno alle 19.45, vi aspetto in diretta Facebook per il mio intervento al #Senato sulle comunicazioni d… - PE_Italia : ??@EP_President Sassoli: “I negoziati sul #QFP sono bloccati. Sta a #EUCO farli riprendere. Per andare avanti, va ag… - AndFranchini : RT @ErmannoKilgore: Conte sfida i falchi Ue. Il Recovery Fund è la partita della vita. Oggi si apre il Consiglio europeo. Pesa l'incognita… - Grosiglioni : RT @LaNotiziaTweet: .#Conte sfida i falchi #Ue. Il #RecoveryFund è la partita della vita. Oggi si apre il Consiglio europeo. Pesa l’incogni… -