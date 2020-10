Eleonora Daniele: “Da ieri sono vittima di bullismo social: Fedez mi aiuti. Mi scuso ancora con la Ferragni" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Chiara Ferragni mi scusi per essermi dimenticata del suo impegno durante il lockdown. Dopo le mie parole, sono diventata oggetto di una sorta di bullismo social: Fedez ci aiuti a combattere questo fenomeno”. Così Eleonora Daniele esordisce durante la nuova puntata di Storie Italiane su Rai 1, dopo le polemiche di ieri.Nelle scorse ore, infatti, botta e risposta a distanza tra il rapper e la conduttrice, che nel corso del suo programma aveva affermato che Chiara Ferragni non aveva parlato del coronavirus durante lo speciale dedicatole da Rai 2 in occasione della messa in onda del documentario Unposted. Pronta la difesa di Fedez, marito dell’influencer che ha respinto le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Chiarami scusi per essermi dimenticata del suo impegno durante il lockdown. Dopo le mie parole,diventata oggetto di una sorta dicia combattere questo fenomeno”. Cosìesordisce durante la nuova puntata di Storie Italiane su Rai 1, dopo le polemiche di.Nelle scorse ore, infatti, botta e risposta a distanza tra il rapper e la conduttrice, che nel corso del suo programma aveva affermato che Chiaranon aveva parlato del coronavirus durante lo speciale dedicatole da Rai 2 in occasione della messa in onda del documentario Unposted. Pronta la difesa di, marito dell’influencer che ha respinto le ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - blogtivvu : Eleonora Daniele replica a Fedez: “Dopo suo sfogo io vittima di bullismo” - Mitrucco : Eleonora Daniele vittima di bullismo giusto perché ieri nessuno ha speso mezza parola in suo favore, come è giusto che sia -

Pronta la difesa di Fedez, marito dell’influencer che ha respinto le accuse via social, spingendo infine la Daniele a scusarsi per l’errore, ricordandole l’impegno profuso da lui e sua moglie per le ...

Eleonora Daniele apre la puntata sul caso relativo alla morte di Maria Chiara, la diciottenne morta ad Amelia, in provincia di Terni ...

