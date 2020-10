‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 13 10 20

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 ottobre 2020) Oh, ma voi ve la ricordate la presentazione di Carlotta Savorelli, vero? Vi ricordate che sembrava tutta cazzuta, tutta strong, tutta ‘ve pijo e ve magno‘, no? Ecco, come siamo arrivati da quella presentazione lì alla Carlotta di oggi che si è vestita di verde perché quel Michele voleva si vestisse di verde, che l’altra volta era vestita di nero perché lui voleva si vestisse di nero e aveva i capelli mossi perché lui voleva vederla con i capelli mossi? Ma VI PREGO, VI PREGO, VI PREGO. Ma cos’é? Ma perché? Ma perché le donne che fanno parte dei programmi defilippici sono tutte uguali, tutte senza spina dorsale, tutte dipendenti dal maschietto di turno, tutte sottone e tutte zerbine? Ma, cazzo, la fuori le donne che sanno il fatto loro ci sono, esistono, non siamo tutte delle quindicenni che fanno ruotare la ...