Retroscena Conte, una bomba su Speranza: "Non necessario né utile", premier furioso. L'intervista da Fazio costa cara al ministro? (Di martedì 13 ottobre 2020) La disastrosa intervista di Roberto Speranza a Che tempo che fa non è piaciuta affatto a Giuseppe Conte. Il ministro della Salute ha anticipato improvvidamente il Dpcm licenziato lunedì sera, con tanto di fuga in avanti: "Feste private vietate, contiamo sulle segnalazioni", spiegava a un attonito Fabio Fazio. Bene, il premier ha dovuto fare una precipitosa marcia indietro: le feste private non sono vietate ma "sconsigliate", da 6 persone in su. Una bella differenza, politica e comunicativa. "Non era necessario né utile né fattibile" proporre quelle misure draconiane, si sarebbe sfogato Conte con un membro del governo secondo un Retroscena del Giornale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) La disastrosadi Robertoa Che tempo che fa non è piaciuta affatto a Giuseppe. Ildella Salute ha anticipato improvvidamente il Dpcm licenziato lunedì sera, con tanto di fuga in avanti: "Feste private vietate, contiamo sulle segnalazioni", spiegava a un attonito Fabio. Bene, ilha dovuto fare una precipitosa marcia indietro: le feste private non sono vietate ma "sconsigliate", da 6 persone in su. Una bella differenza, politica e comunicativa. "Non era; fattibile" proporre quelle misure draconiane, si sarebbe sfogatocon un membro del governo secondo undel Giornale. ...

Jody70585078 : RT @Libero_official: #Conte contro #Speranza per l'intervista da #Fazio, il retroscena: 'Non necessario né utile né fattibile' #coronavirus… - Libero_official : #Conte contro #Speranza per l'intervista da #Fazio, il retroscena: 'Non necessario né utile né fattibile'… - ValentinoNatal4 : RT @Libero_official: #Salvini e #Giorgetti, 'i santi in #Vaticano della Lega'. Retroscena: i nuovi rapporti del #Carroccio con la Santa Sed… - MicheleDalla : RT @Libero_official: #Salvini e #Giorgetti, 'i santi in #Vaticano della Lega'. Retroscena: i nuovi rapporti del #Carroccio con la Santa Sed… - Pietro36895199 : RT @Libero_official: #Salvini e #Giorgetti, 'i santi in #Vaticano della Lega'. Retroscena: i nuovi rapporti del #Carroccio con la Santa Sed… -