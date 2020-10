Covid, nuovo Dpcm in arrivo: stop a feste private e calcetto, locali chiusi alle 24, stretta sulla movida e quarantena ridotta a 10 giorni (Di domenica 11 ottobre 2020) Covid: le misure anti-contagio del governo in arrivo con il nuovo Dpcm Potrebbe essere firmato già nella giornata di lunedì 12 ottobre il nuovo Dpcm con le misure anti-contagio varate dal governo per contrastare l’epidemia di Covid in Italia. Tra le norme più importanti decise dal governo, lo stop agli sport amatoriali, il divieto di feste private, la chiusura dei locali entro le 24 e la riduzione della quarantena a 10 giorni. Nella giornata di sabato 11 ottobre, il ministro della Salute Roberto Speranza ha incontrato il Cts, mentre nel pomeriggio a Palazzo Chigi si è svolta una lunga riunione tra il premier Conte i capidelegazione ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020): le misure anti-contagio del governo incon ilPotrebbe essere firmato già nella giornata di lunedì 12 ottobre ilcon le misure anti-contagio varate dal governo per contrastare l’epidemia diin Italia. Tra le norme più importanti decise dal governo, loagli sport amatoriali, il divieto di, la chiusura deientro le 24 e la riduzione dellaa 10. Nella giornata di sabato 11 ottobre, il ministro della Salute Roberto Speranza ha incontrato il Cts, mentre nel pomeriggio a Palazzo Chigi si è svolta una lunga riunione tra il premier Conte i capidelegazione ...

