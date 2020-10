Flavio Briatore «Elisabetta, il bene per nostro figlio e la nostra famiglia non può essere spezzato dalla tv» (Di sabato 10 ottobre 2020) Se da un lato Flavio Briatore non ci sta a passare per bugiardo, dall’altro Elisabetta Gregoraci non le manda a dire al suo ex marito e lo fa senza paura, in diretta, attraverso le telecamere del Grande fratello Vip. La guerra familiare si è accesa dentro la casa del reality. Ma che cosa è successo dopo il burrascoso litigio a distanza della settimana scorsa? E, soprattutto, perché Elisabetta e Flavio sono arrivati a questo punto? Presto detto. La showgirl quest’estate ha nascosto la sua partecipazione al GfVip per lungo tempo al marito, che in realtà ne era già informato. Primo motivo di dissidio. Una volta nella casa, Elisabetta ha definito Flavio «una presenza ingombrante ». E ancora, un’altra bomba: ... Leggi su aciclico (Di sabato 10 ottobre 2020) Se da un latonon ci sta a passare per bugiardo, dall’altroGregoraci non le manda a dire al suo ex marito e lo fa senza paura, in diretta, attraverso le telecamere del Grande fratello Vip. La guerra familiare si è accesa dentro la casa del reality. Ma che cosa è successo dopo il burrascoso litigio a distanza della settimana scorsa? E, soprattutto, perchésono arrivati a questo punto? Presto detto. La showgirl quest’estate ha nascosto la sua partecipazione al GfVip per lungo tempo al marito, che in realtà ne era già informato. Primo motivo di dissidio. Una volta nella casa,ha definito«una presenza ingombrante ». E ancora, un’altra bomba: ...

