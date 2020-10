Coronavirus, De Luca avverte: Non si vuole lockdown? Basta rispettare le regole (Di sabato 10 ottobre 2020) “Pensiamo ad essere rigorosi nei comportamenti. Le cose che abbiamo deciso sono estremamente equilibrate. Avevamo un problema che riguardava la movida, abbiamo registrato comportamenti irresponsabili, centinaia di ragazzi che si ammucchiavano. Cose che non potevamo tollerare, se vogliamo contenere il contagio. Questo fine settimana sarà una prova della responsabilità che hanno tutti i nostri concittadini e i giovani, in particolare”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha commentato l’ipotesi annunciata su un possibile nuovo lockdown. De Luca, a Salerno, ha spiegato che “se vogliamo evitare nuove chiusure, la ricetta è semplice, rispettare le regole. Per il resto, siamo impegnati a garantire i posti letto per eventuali ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 ottobre 2020) “Pensiamo ad essere rigorosi nei comportamenti. Le cose che abbiamo deciso sono estremamente equilibrate. Avevamo un problema che riguardava la movida, abbiamo registrato comportamenti irresponsabili, centinaia di ragazzi che si ammucchiavano. Cose che non potevamo tollerare, se vogliamo contenere il contagio. Questo fine settimana sarà una prova della responsabilità che hanno tutti i nostri concittadini e i giovani, in particolare”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha commentato l’ipotesi annunciata su un possibile nuovo. De, a Salerno, ha spiegato che “se vogliamo evitare nuove chiusure, la ricetta è semplice,le. Per il resto, siamo impegnati a garantire i posti letto per eventuali ...

