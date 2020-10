Il Milan blinda Donnarumma e Calhanoglu A gennaio altri rinforzi

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Un punto della situazione a fine mercato, per tracciare un bilancio su ciò che è successo e, ovviamente, su ciò che potrà avvenire. Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Ricky Massara stamattina hanno ...

La Gazzetta dello Sport

Finito il mercato, il Milan starebbe lavorando adesso per la delicata situazione ... a stagione e la società milanese non vorrebbe spingersi troppo oltre ma vorrebbe blindare il suo portiere. Il turco ...