Colombia-Venezuela in tv | data | orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020)va in scena per la prima giornata delleaiper quanto riguarda le squadre sudamericane della CONMEBOL: eccotv edella sfida. Gli italiani si preparano a fare le ore piccole e questo scontro tra i Cafeteros e la Vinotinto va in scena alle ore 01.30 nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre.in Italia in esclusiva su ComoTV, che ha acquisito i diritti di tutte le partite delle