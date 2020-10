Il Grande Fratello Vip potrebbe durare fino alla fine di gennaio, Mediaset sta cercando di convincere Signorini (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip, forte di un cast pazzesco, sta conquistando piano piano il suo pubblico e gli ascolti (che durante la seconda puntata avevano toccato il 14% di share, sono risaliti fino a toccare il 20% dell’ultimo appuntamento che ha visto l’eliminazione di Franceska Pepe). Per questo motivo Mediaset avrebbe vagliato l’ipotesi di far durare il reality show un altro mese abbondante, facendolo così terminare non più a metà dicembre (come da scaletta) ma a metà gennaio, coprendo pure tutte le festività natalizie e la serata di Capodanno. Un’ipotesi che, come anticipato da TvBlog, non troverebbe il benestare di Alfonso Signorini che sarebbe fedelissimo alle sue ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La quinta edizione delVip, forte di un cast pazzesco, sta conquistando piano piano il suo pubblico e gli ascolti (che durante la seconda puntata avevano toccato il 14% di share, sono risalitia toccare il 20% dell’ultimo appuntamento che ha visto l’eliminazione di Franceska Pepe). Per questo motivoavrebbe vagliato l’ipotesi di faril reality show un altro mese abbondante, facendolo così terminare non più a metà dicembre (come da scaletta) ma a metà, coprendo pure tutte le festività natalizie e la serata di Capodanno. Un’ipotesi che, come anticipato da TvBlog, non troverebbe il benestare di Alfonsoche sarebbe fedelissimo alle sue ...

