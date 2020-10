Conosciuto per il negozio e le sue passioni Dolore a Ponte Giurino per Gianpietro (Di martedì 6 ottobre 2020) Un improvviso malore, lunedì mattina 5 ottobre, non ha dato scampo a Gianpietro Pellegrini, pensionato di 70 anni che abitava a Ponte Giurino di Berbenno, morto nonostante l’intervento del personale medico del 118. Il decesso è avvenuto verso le 10 in un discount di alimentari a Sant’Omobono Terme. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 ottobre 2020) Un improvviso malore, lunedì mattina 5 ottobre, non ha dato scampo aPellegrini, pensionato di 70 anni che abitava adi Berbenno, morto nonostante l’intervento del personale medico del 118. Il decesso è avvenuto verso le 10 in un discount di alimentari a Sant’Omobono Terme.

GreSorre : Ma chi ti caga Adua, che mezza Italia ti ha conosciuto grazie (si fa per dire) al Grande Fratello. #GFVIP - _wetookach0nce : ciao Carlotta, sei andata a dormire e io ne approfitto per dirti di non dimenticare mai che splendi più del sole, d… - AppostaMi : RT @ANPIBsCarmine: Dichiarazione del Presidente Mattarella per la morte di Carla Nespolo: «La scomparsa di Carla Nespolo addolora la Repubb… - lastgiusy_04 : RT @chiaveappesaa: 3 anni dall’uscita di “pianeti”, un album che non è soltanto un album, ma è pura vita. l’unico che è riuscito a mettere… - PaastelGirl : RT @TAETAESANshine: Tanti auguri a una delle persone più importanti per me che ho conosciuto in questo mondo l'unica persona che è sempre s… -

Ultime Notizie dalla rete : Conosciuto per Conosciuto per il negozio e le sue passioni Dolore a Ponte Giurino per Gianpietro L'Eco di Bergamo Previdenza complementare: conoscere per scegliere

Serata informativa sul tema della pianificazione finanziaria precoce per migliorare la nostra vita futura Informazioni sull’evento 29 ottobre 2020 – Sala della Federazione Trentina delle Cooperative & ...

Vaticano, parla Marogna: "Pagata da Becciu per mio lavoro, non ho rubato un euro"

" Non sono la nipote del cardinale Becciu né la sua dama segreta, sono allusioni vergognose. Io ho lavorato per il Vaticano, è vero. Ho conosciuto l'ex sostituto quattro anni fa, e per la Santa Sede h ...

Serata informativa sul tema della pianificazione finanziaria precoce per migliorare la nostra vita futura Informazioni sull’evento 29 ottobre 2020 – Sala della Federazione Trentina delle Cooperative & ..." Non sono la nipote del cardinale Becciu né la sua dama segreta, sono allusioni vergognose. Io ho lavorato per il Vaticano, è vero. Ho conosciuto l'ex sostituto quattro anni fa, e per la Santa Sede h ...