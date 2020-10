Trump esce dall’ospedale per un giretto elettorale in suv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonostante non sia ancora guarito dal Covid-19 (la presenza di sintomi e i trattamenti utilizzati portano a questa definizione dello stato di salute del presidente americano) e nonostante non sia ancora immunizzato – per forza di cose -, Trump esce dall’ospedale forzando, in virtù della sua carica, qualsiasi tipo di protocollo sanitario. Il giro sul SUV presidenziale nei pressi dell’ospedale di Bethesda dove il presidente è ricoverato, è stato semplicemente una mossa elettorale, per mostrarsi ancora in forze nonostante le notizie arrivate dai suoi medici e dal suo staff, in modo tale da non perdere ulteriore terreno nella competizione elettorale che tra un mese porterà gli americani al voto per le presidenziali. LEGGI ANCHE > Trump dice che non aveva ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonostante non sia ancora guarito dal Covid-19 (la presenza di sintomi e i trattamenti utilizzati portano a questa definizione dello stato di salute del presidente americano) e nonostante non sia ancora immunizzato – per forza di cose -,dall’ospedale forzando, in virtù della sua carica, qualsiasi tipo di protocollo sanitario. Il giro sul SUV presidenziale nei pressi dell’ospedale di Bethesda dove il presidente è ricoverato, è stato semplicemente una mossa, per mostrarsi ancora in forze nonostante le notizie arrivate dai suoi medici e dal suo staff, in modo tale da non perdere ulteriore terreno nella competizioneche tra un mese porterà gli americani al voto per le presidenziali. LEGGI ANCHE >dice che non aveva ...

MediasetTgcom24 : Usa, Trump esce dall’ospedale per salutare i fan: 'Sul Covid ho imparato la lezione' #DonaldTrump… - RaiNews : Uscita a sorpresa per salutare i fans: 'Sul Covid ho imparato molto' - NethipEdien2000 : RT @Adnkronos: #Trump: 'Ora vi faccio una sorpresa'. E esce in auto dall'ospedale - willycuba65 : Trump esce dall’ospedale per fare un tour col suv e il petrolio risale, rientra in ospedale e il prezzo si stabilizza - remocontro_it : Trump esce dall'ospedale: «Ho imparato molto sul Covid»-Era ora perché il mondo è arrivato a 35 milioni di contagi.… -