Nadef | “Con una nuova di coronavirus | Pil a -10 | 5%”

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La bozza della Nota di aggiornamento al Def: “Con un nuovo aumento dei contagi, Pil a -10,5%”. ROMA – In attesa del Consiglio dei ministri, nella bozza della Nota di aggiornamento al Def viene precisato come in caso di “uno scenario più sfavorevole per quanto riguarda l’evoluzione dell’epidemia da Covid-19, la previsione annuale di caduta del Pil per il 2020 scenderebbe dal 9,0% del quadro tendenziale a -10,5%. La crescita nel 2021 si fermerebbe all’1,8%, contro il 5,1% tendenziale“.: “Ecco come saranno assicurate le risorse per la manovra di bilancio” Nel documento, come riportato da La Repubblica, è stato precisato come “le risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalla manovra di bilancio saranno assicurate da rimodulazione di alcuni fondi di investimento e ...