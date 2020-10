Covid, la Brianza fa il record di positivi della Lombardia, dati preoccupanti a Limbiate (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Brianza balza in testa tra le province lombarde con il maggior numero di casi positivi. Un dato che balza all’occhio e che preoccupa quello diffuso oggi da Regione Lombardia. In provincia di Monza e Brianza sono stati trovati 96 nuovi positivi, mentre in provincia di Milano, metropoli compresa, ne sono stati trovati 85, nonostante … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 5 ottobre 2020) Labalza in testa tra le province lombarde con il maggior numero di casi. Un dato che balza all’occhio e che preoccupa quello diffuso oggi da Regione. In provincia di Monza esono stati trovati 96 nuovi, mentre in provincia di Milano, metropoli compresa, ne sono stati trovati 85, nonostante … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Covid-19, Brianza prima in Lombardia per nuovi positivi: ecco i dati del 5 ottobre

Coronavirus: Monza e Brianza la provincia con più nuovi casi (96), 87 a Milano e 0 a Lodi

Milano, 05 ott 16:28 - (Agenzia Nova) - Oggi la Provincia di Monza e Brianza registra 96 nuovi contagi al coronavirus superando la provincia di Milano dove ne sono stati individuati 87, di cui 51 a ...

