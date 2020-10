Maltempo, occhi puntati sul Po: chiuse strade di accesso al fiume (Di domenica 4 ottobre 2020) Cremona, 4 ottobre 2020 - Ondata di Maltempo sul Nord d'Italia, scatta l'allerta per il fiume Po . L'Aipo, ovvero l'agenzia per il Po, prevede una criticità moderata ma a Cremona e nei paesi ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) Cremona, 4 ottobre 2020 - Ondata disul Nord d'Italia, scatta l'allerta per ilPo . L'Aipo, ovvero l'agenzia per il Po, prevede una criticità moderata ma a Cremona e nei paesi ...

ApriGli_Occhi : RT @petergomezblog: Maltempo, trovati tre cadaveri in #Liguria tra i detriti della mareggiata. In zona non sono stati segnalati dispersi. A… - ApriGli_Occhi : RT @paolocristallo: Hanno spostato il #Piemonte e la #ValledAosta e non ci dicono nulla ? #alluvione #maltempo - ChiranAngelgela : @michelenutrica1 @Valeria93113820 @paola_valori @rubio_chef @GiulianaCavall9 @annehanamura @SilviaGaspari5… - fmonaldi65 : #ParliamoDAltro_perfavore i danni del #maltempo sono sotto i nostri occhi e ci preoccupano concretamente - zazoomblog : Maltempo pioggia e alberi caduti a Milano: occhi puntati su Seveso e Lambro - #Maltempo #pioggia #alberi #caduti -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo occhi Maltempo, occhi puntati sul Po: chiuse strade di accesso al fiume Il Giorno Maltempo, occhi puntati sul Po: chiuse strade di accesso al fiume

A destare preoccupazione è soprattutto il fatto che i canali minori siano tutti gonfi, dal Morbasco alla Morta ...

Meteo – Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia: Ecco le città a rischio

l’atmosfera è ancora ben lontana dal tornare tranquilla. Dopo la disastrosa fase di maltempo che ha flagellato alcune delle regioni settentrionali, ora a preoccupare ecco una nuova perturbazione pront ...

A destare preoccupazione è soprattutto il fatto che i canali minori siano tutti gonfi, dal Morbasco alla Morta ...l’atmosfera è ancora ben lontana dal tornare tranquilla. Dopo la disastrosa fase di maltempo che ha flagellato alcune delle regioni settentrionali, ora a preoccupare ecco una nuova perturbazione pront ...