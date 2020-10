Quanto i social network influenzano il calciomercato (Di sabato 3 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo in Serie A (Getty Images)“L’ultima vera passione civile che riscalda il nostro popolo” così lo scrittore Stefano Benni definiva il calciomercato nel romanzo Bar Sport Duemila del 1997. Un’affermazione che si dimostra valida ancora oggi, osservando l’interesse che i trasferimenti dei calciatori provocano in tanti italiani. Per mantenersi così importante il calciomercato ha dovuto adattarsi alle nuove tecnologie: i social network sono ormai un elemento immancabile nelle finestre di scambi e la strana stagione 2020/2021, diversa in tutto dalle altre, non fa eccezione in questo settore. Nonostante elezioni e coronavirus, le notizie di calciomercato portano visite record ai siti specializzati, occupano quotidianamente i Twitter Trends e spesso si ... Leggi su wired (Di sabato 3 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo in Serie A (Getty Images)“L’ultima vera passione civile che riscalda il nostro popolo” così lo scrittore Stefano Benni definiva ilnel romanzo Bar Sport Duemila del 1997. Un’affermazione che si dimostra valida ancora oggi, osservando l’interesse che i trasferimenti dei calciatori provocano in tanti italiani. Per mantenersi così importante ilha dovuto adattarsi alle nuove tecnologie: isono ormai un elemento immancabile nelle finestre di scambi e la strana stagione 2020/2021, diversa in tutto dalle altre, non fa eccezione in questo settore. Nonostante elezioni e coronavirus, le notizie diportano visite record ai siti specializzati, occupano quotidianamente i Twitter Trends e spesso si ...

