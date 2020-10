Calciomercato Milan, contatti con lo Schalke 04 per Kabak (Di sabato 3 ottobre 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri hanno avviato i contatti con lo Schalke 04 per il difensore Kabak Il Milan cerca un difensore centrale ed entro lunedì, giorno di chiusura del Calciomercato, la dirigenza spera di regalare il rinforzo a Stefano Pioli. L’ultimo nome sulla lista dei rossoneri sarebbe quello di Ozan Kabak, centrale dello Schalke 04 classe 2000. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe avviato i contatti con la società tedesca per il turco. La trattativa è in corso e oggi dovrebbe esserci un incontro con il CdA rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020): i rossoneri hanno avviato icon lo04 per il difensoreIlcerca un difensore centrale ed entro lunedì, giorno di chiusura del, la dirigenza spera di regalare il rinforzo a Stefano Pioli. L’ultimo nome sulla lista dei rossoneri sarebbe quello di Ozan, centrale dello04 classe 2000. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilavrebbe avviato icon la società tedesca per il turco. La trattativa è in corso e oggi dovrebbe esserci un incontro con il CdA rossonero. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato - #Milan, aumenta la fiducia per arrivare a #Dalot - DiMarzio : #Calciomercato #Milan, trattativa con lo #Schalke04 per #Kabak - SkySport : Milan, sorpasso sulla Roma per Diogo Dalot - Falso_Nueve_IT : Potrebbero essere #DiogoDalot e Ozan #Kabak gli ultimi due colpi in entrata del #calciomercato del #Milan. Il terzi… - gab72boa : RT @MilanNewsit: Pioli: 'Se Dalot arriverà ne parleremo. Il centrale? Lavoriamo uniti, la società sta facendo di tutto per rinforzare la sq… -