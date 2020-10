Sassuolo, un minuto di silenzio per il ricordo del patron Squinzi – FOTO (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Sassuolo ha ricordato il patron Giorgio Squinzi, scomparso un anno fa: il messaggio del club neroverde Il Sassuolo ha ricordato il patron Giorgio Squinzi, a un anno dalla scomparsa. Il messaggio del club neroverde. «Questa mattina, a un anno dalla scomparsa del patron Giorgio Squinzi, tutta la famiglia neroverde con squadra, staff tecnico, dirigenza e dipendenti si è ritrovata sul campo centrale del Mapei Football Center per osservare insieme un momento di raccoglimento in ricordo del Dottore». View this post on Instagram In memoria di Giorgio Squinzi Sempre nei nostri cuori, sempre nei nostri pensieri, sempre con noi. 🖤💚 Mapei Football Center, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilha ricordato ilGiorgio, scomparso un anno fa: il messaggio del club neroverde Ilha ricordato ilGiorgio, a un anno dalla scomparsa. Il messaggio del club neroverde. «Questa mattina, a un anno dalla scomparsa delGiorgio, tutta la famiglia neroverde con squadra, staff tecnico, dirigenza e dipendenti si è ritrovata sul campo centrale del Mapei Football Center per osservare insieme un momento di raccoglimento indel Dottore». View this post on Instagram In memoria di GiorgioSempre nei nostri cuori, sempre nei nostri pensieri, sempre con noi. 🖤💚 Mapei Football Center, ...

FabrizioZilibo1 : Mi ero ripromesso di non parlare di calcio su Twitter. Ma al cuore non si comanda. Foss’anche per qualche minuto, S… - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Sassuolo! Spezia [1] x [4] Sassuolo Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 2ª Rodada 76 minuto(s) - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Sassuolo! Spezia [1] x [4] Sassuolo Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 2ª Rodada 68 minuto(s) - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Sassuolo! Spezia [1] x [3] Sassuolo Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 2ª Rodada 66 minuto(s) - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Sassuolo! Spezia [1] x [2] Sassuolo Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 2ª Rodada 64 minuto(s) -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo minuto Sassuolo-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Sassuolo, Boga ancora non è guarito dal Covid-19: la positività dura da 40 giorni

Jeremie Boga, uomo mercato del Sassuolo, è ancora fermo dopo la positività al Covid-19 riscontrata a inizio stagione. L'esterno neroverde.

Il gol di Galabinov è solo un’illusione lo Spezia ne prende 4 dal Sassuolo

CESENA Debutto assoluto in Serie A per lo Spezia dopo il rinvio della gara contro l’Udinese prevista per la prima giornata. Al Manuzzi di Cesena la formazione neopromossa di Italiano crolla 4-1 contro ...

Jeremie Boga, uomo mercato del Sassuolo, è ancora fermo dopo la positività al Covid-19 riscontrata a inizio stagione. L'esterno neroverde.CESENA Debutto assoluto in Serie A per lo Spezia dopo il rinvio della gara contro l’Udinese prevista per la prima giornata. Al Manuzzi di Cesena la formazione neopromossa di Italiano crolla 4-1 contro ...