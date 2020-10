Roland Garros, Sara Errani sbotta contro l’avversaria: “Come si dice in inglese ‘presa per il c…’?” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Non so come si dica in inglese ‘presa per il culo’. Per un’ora è rimasta infortunata, poi si è messa a correre come non mai per tutto il campo”. Sono le parole di Sara Errani dopo la sconfitta al Roland Garros contro la numero 8 al mondo, Kiki Bertens, col punteggio di 6-7, 6-3, 7-9. La giocatrice olandese, nel corso della partita, è ricorsa al trattamento del fisioterapista per un dolore sia al braccio destro sia alla gamba sinistra. “Non si è comportata bene. Se deve vincere che vinca, ma senza fare tante sceneggiate”. L'articolo Roland Garros, Sara Errani sbotta contro l’avversaria: “Come si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Non so come si dica in‘presa per il culo’. Per un’ora è rimasta infortunata, poi si è messa a correre come non mai per tutto il campo”. Sono le parole didopo la sconfitta alla numero 8 al mondo, Kiki Bertens, col punteggio di 6-7, 6-3, 7-9. La giocatrice olandese, nel corso della partita, è ricorsa al trattamento del fisioterapista per un dolore sia al braccio destro sia alla gamba sinistra. “Non si è comportata bene. Se deve vincere che vinca, ma senza fare tante sceneggiate”. L'articolol’avversaria: “Come si ...

