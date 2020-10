Mai così tanti casi in 5 mesi. Boom in Veneto e Campania (Di venerdì 2 ottobre 2020) Andrea Cuomo Era il 24 aprile, un venerdì. L'Italia era ancora chiusa, terrorizzata, ciascuno rintanato nella propria casa a pettinare le proprie ansie, anche se già si parlava di riaprire qualche pezzo di vita, perché i numeri stavano pian piano calando Era il 24 aprile, un venerdì. L'Italia era ancora chiusa, terrorizzata, ciascuno rintanato nella propria casa a pettinare le proprie ansie, anche se già si parlava di riaprire qualche pezzo di vita, perché i numeri stavano pian piano calando. Quel giorno il bollettino delle 18 - all'epoca ancora trasmesso da tutte le tv e guardato come l'oracolo - registrava 3.021 nuovi contagi. Ieri i contagi sul pallottoliere della paura sono stati 2.548. Ed era proprio da quel 24 aprile che non se ne contavano tanti. Centosessanta giorni fa. Un dato che un po' d'ansia la mette. La ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Andrea Cuomo Era il 24 aprile, un venerdì. L'Italia era ancora chiusa, terrorizzata, ciascuno rintanato nella propria casa a pettinare le proprie ansie, anche se già si parlava di riaprire qualche pezzo di vita, perché i numeri stavano pian piano calando Era il 24 aprile, un venerdì. L'Italia era ancora chiusa, terrorizzata, ciascuno rintanato nella propria casa a pettinare le proprie ansie, anche se già si parlava di riaprire qualche pezzo di vita, perché i numeri stavano pian piano calando. Quel giorno il bollettino delle 18 - all'epoca ancora trasmesso da tutte le tv e guardato come l'oracolo - registrava 3.021 nuovi contagi. Ieri i contagi sul pallottoliere della paura sono stati 2.548. Ed era proprio da quel 24 aprile che non se ne contavano. Centosessanta giorni fa. Un dato che un po' d'ansia la mette. La ...

