Coronavirus | Sileri | “Quarantena fino a 7 giorni Ho fatto richiesta”

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Inutile tenere le persone, contatti di positivi, in quarantena per 14. Se dopo 7sono negativi, possono tornare in libertà perché oggi sappiamo che il periodo di incubazione della malattia è di 4-7”. Sono queste le parole con cui il viceministro alla Salute, Piepaolo, ha sottolineato la proposta della quarantena obbligatoria … L'articolo: “Quarantenaa 7. Horichiesta” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.