Vasco Rossi senza freni su Renato Zero: “Nel mio locale si mise a…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Renato Zero ha appena spento 70 candeline. Una cifra tonda, che racconta una sfavillante carriera ricca di successi e altrettanti momenti importanti condivisi con persone care. Nelle ultime ore il cantante ha ricevuto centinaia di messaggi. Gli auguri dei suoi colleghi e dei suoi fan hanno letteralmente invaso il web. E tra i tanti ecco che, un “buon compleanno” speciale appare proprio su Instagram scritto dall’amico e collega Vasco Rossi. Due grandi personalità che hanno contribuito a tracciare la grande storia della musica italiana. Li ritroviamo insieme, sorridenti negli anni dei loro inizi e ritratti in una storica fotografia a pellicola, pubblicata sul profilo social del cantante di Zocca. Gli auguri di Vasco Rossi ricordano un momento particolare condiviso ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 ottobre 2020)ha appena spento 70 candeline. Una cifra tonda, che racconta una sfavillante carriera ricca di successi e altrettanti momenti importanti condivisi con persone care. Nelle ultime ore il cantante ha ricevuto centinaia di messaggi. Gli auguri dei suoi colleghi e dei suoi fan hanno letteralmente invaso il web. E tra i tanti ecco che, un “buon compleanno” speciale appare proprio su Instagram scritto dall’amico e collega. Due grandi personalità che hanno contribuito a tracciare la grande storia della musica italiana. Li ritroviamo insieme, sorridenti negli anni dei loro inizi e ritratti in una storica fotografia a pellicola, pubblicata sul profilo social del cantante di Zocca. Gli auguri diricordano un momento particolare condiviso ...

