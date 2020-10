Tare: «Girone Champions League? Possiamo giocarcela con tutti» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il sorteggio di Champions League Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il sorteggio di Champions League. Le sue parole. LEGGI SU LAZIONEWS24 LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITE – «Il Borussia è una squadra molto esperta. Hanno cambiato allenatore e ci sarà una nuova era. Fanno un calcio molto offensivo». ATTEGGIAMENTO – «L’importante è farsi trovare pronti. Tutto va affrontato con la giusta cattiveria. Il livello sarà quello della gara di ieri con l’Atalanta. Serve grande responsabilità e bisognerà rappresenTare la maglia con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Igli, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il sorteggio diIgli, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il sorteggio di. Le sue parole. LEGGI SU LAZIONEWS24 LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITE – «Il Borussia è una squadra molto esperta. Hanno cambiato allenatore e ci sarà una nuova era. Fanno un calcio molto offensivo». ATTEGGIAMENTO – «L’importante è farsi trovare pronti. Tutto va affrontato con la giusta cattiveria. Il livello sarà quello della gara di ieri con l’Atalanta. Serve grande responsabilità e bisognerà rappresenla maglia con ...

CronacheTweet : Il direttore sportivo della #Lazio ha commentato il sorteggio di #ChampionsLeague - sportli26181512 : Tare: 'La #Lazio in Champions se la può giocare. Servirà cattiveria': Il ds biancoceleste ha commentato il sorteggi… - sportli26181512 : Lazio, Tare: 'A primo impatto girone molto buono. Possiamo giocarcela contro tutti': Il direttore sportivo della La… - luca5587 : La migliore prima in assoluto per la Lazio, Tare rivedrà il suo pupillo. Borussia tosta, spero ci siano i tifosi, s… - terribile76 : RT @ilLamecus: #LazioAtalanta Se domani esce fuori un girone di CL da mani nei capelli non mi fate leggere di un Tare che corre a fare tra… -