Cosa sono le ferie forzate e a chi spettano: sono davvero legittime? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le ferie sono un diritto fondamentale ed imprescindibile di ogni lavoratore. Trovano tutela nella legge e comportano la cosiddetta "assenza retribuita", vale a dire un periodo di mancanza dal luogo di lavoro, di svago, tempo libero o vacanza, in cui il lavoratore può di fatto recuperare le energie spese al lavoro e quella rete di relazioni che, durante l'anno, viene in qualche modo limitata dalle tante ore passate in ufficio o in fabbrica. Di seguito però vogliamo concentrarci su una specifica questione: Cosa sono le ferie forzate? è legittimo imporle? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più su come provare la sussistenza di un lavoro in nero ed ottenere gli arretrati e le altre tutele, clicca ...

