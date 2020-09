Mentre Pompeo è a Roma Huawei mostra la propria trasparenza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nello stesso giorno in cui il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha avviato la sua visita Romana con l'obiettivo di intralciare l'accordo tra Santa Sede e Cina, Huawei Italia ha annunciato la nascita di un Cibersecurity and Transparency Center nel nostro Paese. La notizia è stata data il 30 settembre nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno preso parte Luigi De Vecchis, Presidente di Huawei Italia; Pietro Guindani, Presidente Asstel; Giuseppe Pignari, Cyber Security Officer di Huawei Italia. Un'iniziativa che è mirata ad incrementare la trasparenza dell'azienda, in un momento di forte turbolenza geopolitica tra Stati Uniti e Cina. E' del resto in questo quadro che De Vecchis ha inserito l'annuncio. "Noi", ha dichiarato il presidente di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nello stesso giorno in cui il segretario di Stato americano Mikeha avviato la sua visitana con l'obiettivo di intralciare l'accordo tra Santa Sede e Cina,Italia ha annunciato la nascita di un Cibersecurity and Transparency Center nel nostro Paese. La notizia è stata data il 30 settembre nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno preso parte Luigi De Vecchis, Presidente diItalia; Pietro Guindani, Presidente Asstel; Giuseppe Pignari, Cyber Security Officer diItalia. Un'iniziativa che è mirata ad incrementare ladell'azienda, in un momento di forte turbolenza geopolitica tra Stati Uniti e Cina. E' del resto in questo quadro che De Vecchis ha inserito l'annuncio. "Noi", ha dichiarato il presidente di ...

