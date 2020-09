Fabrizio Moro diventa regista, a ottobre la raccolta Canzoni D’Amore Nascoste (Di mercoledì 30 settembre 2020) Fabrizio Moro diventa regista. Il suo primo film da regista arriverà nel 2021, così come ha annunciato sui suoi social. Il sogno si realizzerà molto presto e sarà anticipata da una raccolta musicale che sarà pubblicata nel mese di ottobre. Come aveva raccontato a Radio Italia Live Estate, la sceneggiatura è stata completato grazie all’intervento del regista Alessio De Leonardis: “L’abbiamo scritta insieme, uniti dalle stesse origini e spesso dalle stesse idee ma, soprattutto spinti dalla necessità di raccontare a tutti attraverso una pellicola, la nostra visione della vita, dell’amicizia e dell’amore”. I dettagli della raccolta non sono ancora ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020). Il suo primo film daarriverà nel 2021, così come ha annunciato sui suoi social. Il sogno si realizzerà molto presto e sarà anticipata da unamusicale che sarà pubblicata nel mese di. Come aveva raccontato a Radio Italia Live Estate, la sceneggiatura è stata completato grazie all’intervento delAlessio De Leonardis: “L’abbiamo scritta insieme, uniti dalle stesse origini e spesso dalle stesse idee ma, soprattutto spinti dalla necessità di raccontare a tutti attraverso una pellicola, la nostra visione della vita, dell’amicizia e dell’amore”. I dettagli dellanon sono ancora ...

cricri70fab : Ma quel “Vi voglio bene. Grazie Fab” .... Che persona stupenda è Fabrizio Moro ?? - s7s_10 : ? #NowPlaying “Portami via” by Fabrizio Moro on #Anghami - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Prima regia per Fabrizio Moro: la pellicola scritt... - JessicaMa____ : RT @_filoderba: menomale che nel mondo esiste fabrizio moro - ester_mercuri : RT @_filoderba: menomale che nel mondo esiste fabrizio moro -