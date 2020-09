Pierpaolo Pretelli, incidente hot dopo il ballo con Elisabetta Gregoraci: una certa “felicità” lo imbarazza (VIDEO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci sono sempre più vicini e attratti l’uno dall’altra. Questa sera, la nuova puntata del Grande Fratello Vip, ci regalerà una nuova prova con coreografia di ballo e bacio finale, giusto per non farci mancare nulla. Pierpaolo Pretelli, incidente hot dopo il ballo con Elisabetta Gregoraci Durante le prove, a poche... L'articolo Pierpaolo Pretelli, incidente hot dopo il ballo con Elisabetta Gregoraci: una certa “felicità” lo imbarazza ... Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 settembre 2020)sono sempre più vicini e attratti l’uno dall’altra. Questa sera, la nuova puntata del Grande Fratello Vip, ci regalerà una nuova prova con coreografia die bacio finale, giusto per non farci mancare nulla.hotilconDurante le prove, a poche... L'articolohotilcon: una“felicità” lo...

