Ok della Consob | riparte l' Opa dei Friedkin sulla Roma

riparte l'iter legato all'Opa lanciata dai Friedkin sul 13,4% delle azioni ordinarie in mano ai piccoli azionisti della AS Roma. Lo scorso 12 settembre la Consob aveva comunicato la sospensione dei termini istruttori del procedimento di approvazione del documento di offerta presentato dalla nuova proprietà della Roma il 6 settembre ed oggi, dopo i chiarimenti trasmessi dal gruppo texano, è stato invece disposto il riavvio dei sopracitati termini, con decorrenza dal 26 settembre. La nuova scadenza per l'approvazione del documento relativo all'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (controllante della Roma) è fissata per il 6 ottobre.

(Teleborsa) - Dal 25 settembre, AQR Capital Management ha in portafoglio una posizione ribassista su Autogrill dello 0,51%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nett ...

