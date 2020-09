Coronavirus: nel mondo oltre 32,7 mln i casi, morti saliti a oltre 993 mila (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Continua a crescere a livello globale il numero di contagi e il numero delle vittime della pandemia. Nel mondo ci sono oltre 32,751 milioni di casi positivi al Covid 19 e il numero dei morti si attesta a 993.019. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. E' negli Stati Uniti che si registra sempre il maggior numero di contagi con 7.078.089. Seguono l'India con 5.903.932, il Brasile 4.717.991 e la Russia con 1.138.509. Per quanto riguarda le vittime, il numero maggiore di morti si registra negli Usa con 204.490. Seguono il Brasile con 141.406 e l'India con 93.379. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Continua a crescere a livello globale il numero di contagi e il numero delle vittime della pandemia. Nelci sono32,751 milioni dipositivi al Covid 19 e il numero deisi attesta a 993.019. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. E' negli Stati Uniti che si registra sempre il maggior numero di contagi con 7.078.089. Seguono l'India con 5.903.932, il Brasile 4.717.991 e la Russia con 1.138.509. Per quanto riguarda le vittime, il numero maggiore disi registra negli Usa con 204.490. Seguono il Brasile con 141.406 e l'India con 93.379.

