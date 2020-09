Gp Russia, il solito Lewis Hamilton in pole; le Ferrari fuori dalle Top 10 (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Lewis Hamilton continua a dominare questa edizione del Mondiale di Formula 1: l'inglese ha anche conquistato la pole position del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi il pilota della Mercedes ha preceduto con il tempo di di 1'31"304 la Red Bull di Max Verstappen che con un ottimo ultimo giro sopravanza al secondo posto con un distacco di 0"563 dall'inglese Valtteri Bottas, distante +0"652. Quarto tempo per Sergio Perez (Racing Point), seguono Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Alexander Albon (Red Bull). Ennesimo flop delle Ferrari, entrambe fuori dalla top-10: Sebastian Vettel, protagonista di un incidente a muro durante la Q2 partirà quindicesimo. fuori dalla top ten delle ... Leggi su agi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI -Hamilton continua a dominare questa edizione del Mondiale di Formula 1: l'inglese ha anche conquistato la pole position del Gp di. Sul circuito di Sochi il pilota della Mercedes ha preceduto con il tempo di di 1'31"304 la Red Bull di Max Verstappen che con un ottimo ultimo giro sopravanza al secondo posto con un distacco di 0"563 dall'inglese Valtteri Bottas, distante +0"652. Quarto tempo per Sergio Perez (Racing Point), seguono Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Alexander Albon (Red Bull). Ennesimo flop delle, entrambedalla top-10: Sebastian Vettel, protagonista di un incidente a muro durante la Q2 partirà quindicesimo.dalla top ten delle ...

