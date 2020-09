Tesoro, nel quarto trimestre offrirà BTP per 21 miliardi euro (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le nuove emissioni di titoli che effettuerà nel 4° trimestre dell’anno, per complessivi 21 miliardi di euro. Fra i titoli offerti il BTP a 3 anni scadenza 15 gennaio 2024, per un ammontare minimo di 9 miliardi di euro ed il BTP a 10 anni scadenza 1° aprile 2031, per un ammontare minimo di 12 miliardi. Durante il quarto trimestre – segnala il Tesoro – potranno poi essere emessi ulteriori titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari. Nello stesso periodo, ilMEF intende poi offrire ulteriori tranche di BTP a 5 anni, scadenza 1° febbraio 2026, cedola 0,50%, e BTP a 7 anni, scadenza 15 settembre 2027, cedola ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le nuove emissioni di titoli che effettuerà nel 4°dell’anno, per complessivi 21di. Fra i titoli offerti il BTP a 3 anni scadenza 15 gennaio 2024, per un ammontare minimo di 9died il BTP a 10 anni scadenza 1° aprile 2031, per un ammontare minimo di 12. Durante il– segnala il– potranno poi essere emessi ulteriori titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari. Nello stesso periodo, ilMEF intende poi offrire ulteriori tranche di BTP a 5 anni, scadenza 1° febbraio 2026, cedola 0,50%, e BTP a 7 anni, scadenza 15 settembre 2027, cedola ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesoro nel Tesoro, nel quarto trimestre offrirà BTP per 21 miliardi euro Teleborsa San Severo, sigilli al «tesoro» del malaffare: sequestrati beni a noto pregiudicato

Tesoro, nel quarto trimestre offrirà BTP per 21 miliardi euro

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato le nuove emissioni di titoli che effettuerà nel 4° trimestre dell'anno, per complessivi 21 miliardi di euro. Fra i titoli offerti ...

