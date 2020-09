Fabrizio Corona e il caso Suarez: «Sciopero della fame se non condannate tutti» (Di venerdì 25 settembre 2020) Fabrizio Corona interviene a gamba tesa sul caso Suarez e l’esame ‘farsa’ per ottenere la cittadinanza italiana. L’ex paparazzo dei vip, sul suo profilo Instagram, ha postato un video di un minuto e diverse stories in cui si scaglia contro quello che definisce «una delle cose più vergognose che sia successo nell’ultimo periodo». Corona minaccia anche di ricorrere a uno «Sciopero della fame» se non verranno condannati tutti i colpevoli: «Lo dico da cittadino italiano, non perché sono tifoso dell’Inter», scrive. «Ciò che ho letto su Suarez è una delle cose più vergognose che sia successo nell’ultimo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 25 settembre 2020)interviene a gamba tesa sule l’esame ‘farsa’ per ottenere la cittadinanza italiana. L’ex paparazzo dei vip, sul suo profilo Instagram, ha postato un video di un minuto e diverse stories in cui si scaglia contro quello che definisce «una delle cose più vergognose che sia successo nell’ultimo periodo».minaccia anche di ricorrere a uno «» se non verranno condannatii colpevoli: «Lo dico da cittadino italiano, non perché sono tifoso dell’Inter», scrive. «Ciò che ho letto suè una delle cose più vergognose che sia successo nell’ultimo ...

