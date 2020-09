Badante accusata per circonvenzione incapace | sottrazione di 700mila euro e distruzione cadavere

(Di venerdì 25 settembre 2020) Unainfedele, già indagata perdie auto-riciclaggio, dopo aver sottratto 700 milaalla sua assistita, è stata ora indagata anche perdi. E per favoreggiamento risultano indagati anche il rappresentante di una ditta di pompe funebri e il direttore di un ufficio postale. Si tratta degli sviluppi delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Pordenone nei confronti dell’assistente familiare di una donna novantunenne (deceduta a fine 2017) e del figlio disabile, entrambi affetti da varie patologie mediche e psicologicamente fragili, ai quali, secondo le Fiamme Gialle, dopo aver guadagnato la fiducia e la familiarità, ha sottratto l’enorme cifra di denaro. Lacon i ...

iMagazineTwit : #Pordenone, badante accusata di distruzione di cadavere dopo la sottrazione di 700 mila euro ??… - Notiziedi_it : Una badante è accusata di aver sottratto 700 mila euro a un’anziana e aver fatto sparire il corpo - ilcirotano : Una badante è accusata di aver sottratto 700 mila euro a un'anziana e aver fatto sparire il corpo - - annmavi : RT @Agenzia_Italia: Una badante è accusata di aver sottratto 700 mila euro a un'anziana e aver fatto sparire il corpo - zazoomblog : Una badante è accusata di aver sottratto 700 mila euro a unanziana e aver fatto sparire il corpo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Badante accusata

Era accusata di aver sottratto 700 mila euro alla sua assistita. Ora una badante di Pordenone, già indagata per circonvenzione di incapace e auto-riciclaggio, è indagata anche per distruzione di cadav ...AGI - Assisteva un’anziana signora e il figlio disabile ma, secondo la procura di Pordenone, una badante avrebbe approfittato della loro fiducia per sottrarre 700 mila euro, con i quali sarebbero stat ...