Mascherina obbligatoria anche all’aperto in Campania: la nuova ordinanza di De Luca (Di giovedì 24 settembre 2020) Obbligo di indossare la Mascherina sempre, anche all’aperto, in tutta la Campania. Scatta oggi la nuova ordinanza che il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha firmato alla fine della riunione dell’Unità di crisi. Su tutto il territorio regionale, dal 24 settembre e fino al 4 ottobre, viene disposto l’obbligo di indossare la Mascherina all’aperto. Sarà attivo durante tutta la giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. Si potrà togliere nei ristoranti e nei bar per la consumazione e durante la pratica di sport all’aperto individuali. Soltanto per i bambini sotto ai sei anni e i portatori di patologie incompatibili con l’uso non c’è l’obbligo. “Occorre – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Obbligo di indossare lasempre,all’aperto, in tutta la. Scatta oggi lache il presidente della Regione, Vincenzo De, ha firmato alla fine della riunione dell’Unità di crisi. Su tutto il territorio regionale, dal 24 settembre e fino al 4 ottobre, viene disposto l’obbligo di indossare laall’aperto. Sarà attivo durante tutta la giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. Si potrà togliere nei ristoranti e nei bar per la consumazione e durante la pratica di sport all’aperto individuali. Soltanto per i bambini sotto ai sei anni e i portatori di patologie incompatibili con l’uso non c’è l’obbligo. “Occorre – ha ...

