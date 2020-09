“Se i dati saranno confermati, il centrodestra guida 15 regioni su 20”, esulta Salvini (Di lunedì 21 settembre 2020) Insomma alla fine, chi per un motivo e chi per un altro, a quanto pare ciascuna fazione politiche ha valide ragioni per trarre motivo di gioia da questa ‘molteplice’ tornata elettorale. Se la maggioranza esulta per aver salvato ‘qualcosa’, poco fa attraverso Twitter ci ha pensato Matteo Salvini a dare all’attuale situazione regionale una lettura obiettivamente sensata: “Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico GRAZIE ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato fiducia – ha scritto io leader del Carroccio – Se i dati verranno confermati, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 regioni su 20!“. Certo che se veramente questo è il quadro che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Insomma alla fine, chi per un motivo e chi per un altro, a quanto pare ciascuna fazione politiche ha valide ragioni per trarre motivo di gioia da questa ‘molteplice’ tornata elettorale. Se la maggioranzaper aver salvato ‘qualcosa’, poco fa attraverso Twitter ci ha pensato Matteoa dare all’attuale situazione regionale una lettura obiettivamente sensata: “Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico GRAZIE ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato fiducia – ha scritto io leader del Carroccio – Se iverranno, da domani Lega ealladi 15su 20!“. Certo che se veramente questo è il quadro che ...

