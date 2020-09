Interpretazione e tecnologia | per un nuovo impulso al Museo di San Martino

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 settembre 2020) I musei sono stati il fanalino di coda della graduale riapertura di tutte le attività aperte al pubblico dopo la pandemia. Luoghi evidentemente immaginati affollatissimi, dagli spazi esigui e forieri di sicura infezione. Bah. Coloro che hanno immaginato questa brulicante fruizione dei musei , valutandola uguale o più pericolosa di quella delle discoteche o dei concerti rock, hanno una visione deltanto singolare quanto benaugurante. Amen e così sia. Leggiamola pure come augurio per il futuro dei musei, della cultura e dell’economia legata a queste attività. Un auspicio. Domenica di fine agosto: nel piazzale deldi Sanun centinaio di persone punteggiano lo spazio aperto in ordine decisamente sparso, distanziato e certamenTe del tutto casuale. Godono del sole, del clima e di una ...