Com’è andato il primo giorno di elezioni (Di lunedì 21 settembre 2020) L'affluenza al referendum è stata del 39,8 per cento, e più alta dove si votava anche per le amministrative: oggi i seggi saranno aperti fino alle 15 Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) L'affluenza al referendum è stata del 39,8 per cento, e più alta dove si votava anche per le amministrative: oggi i seggi saranno aperti fino alle 15

