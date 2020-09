Gp Emilia Romagna, le dichiarazioni dopo la gara (Di domenica 20 settembre 2020) Il Gp dell’Emilia Romagna va in archivio, ma prima ascoltiamo le dichiarazioni dei piloti alla fine di una corsa al cardiopalma. Che ci restituisce una classifica estremamente corta: i primi quattro sono racchiusi in appena quattro punti! Rivediamo la cronaca della gara qui sotto. GP Emilia Romagna gara MotoGP: Bagnaia domina ma cade! Le dichiarazioni dei piloti dopo la gara del GP Emilia Romagna Francesco Bagnaia: “Dispiace tanto, quest’anno vado a braccetto con la sfortuna. La moto fa paura, siamo molto veloci sempre, ma quest’anno non ci sta andando benissimo“. (sulle dinamiche della caduta): “Abbiamo dimostrato di essere stati i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020) Il Gp dell’va in archivio, ma prima ascoltiamo ledei piloti alla fine di una corsa al cardiopalma. Che ci restituisce una classifica estremamente corta: i primi quattro sono racchiusi in appena quattro punti! Rivediamo la cronaca dellaqui sotto. GPMotoGP: Bagnaia domina ma cade! Ledei pilotiladel GPFrancesco Bagnaia: “Dispiace tanto, quest’anno vado a braccetto con la sfortuna. La moto fa paura, siamo molto veloci sempre, ma quest’anno non ci sta andando benissimo“. (sulle dinamiche della caduta): “Abbiamo dimostrato di essere stati i ...

