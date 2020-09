Wanda Nara esagerata | un Senza veli che manda in delirio i fan FOTO

(Di sabato 19 settembre 2020) “Il mio venerdì sera? Dormire”. Così, moglie di Icardi, scrive su Instagram postando una suaprima di coricarsi sul letto. Uno scatto che non è passato inosservato ai suoi followers: la bella argentina, infatti, indossa un reggiseno o baby doll che lascia ben poco spazio all’immaginazione. In primo piano la scollatura esplosiva e uno sguardo magnetico. Visualizza questo post su Instagram Mi plan de viernes por la noche 🙄 A dormirrrrrrr 😴 Un post condiviso da(@icardi) in data: 18 Set 2020 alle ore 3:16 PDT

