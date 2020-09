I soci del Barça presentano la mozione di sfiducia a Bartomeu (Di venerdì 18 settembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, il Barcellona ha annunciato che i soci hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Josep Maria Bartomeu. Jordi Farré, socio promotore della mozione nei confronti del Consiglio di amministrazione del Barcellona, ​​ha consegnato le firme dei soci del club che sostengono la sua richiesta. Dal conteggio risulta che le … L'articolo I soci del Barça presentano la mozione di sfiducia a Bartomeu è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, il Barcellona ha annunciato che ihanno presentato unadinei confronti di Josep Maria. Jordi Farré,o promotore dellanei confronti del Consiglio di amministrazione del Barcellona, ​​ha consegnato le firme deidel club che sostengono la sua richiesta. Dal conteggio risulta che le … L'articolo Idel Barçaladiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazzetta5G : RT @Nonnepossopi1: Reithera: ecco soci, finanziatori e conti dell'azienda del vaccino anti Covid testato allo Spallanzani - Startmag https:… - Alien1it : #Londra è deserta, spenta. E ora teme... Ma non ho capito se son scappati per la #brexit o per il #coronavirus. A p… - sportli26181512 : #Notizie #JosepMariaBartomeu I soci del Barça presentano la mozione di sfiducia a Bartomeu: Attraverso un comunicat… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: I soci del #Barcellona presentano la mozione di sfiducia a #Bartomeu - ArenaRosario : RT @CalcioFinanza: I soci del #Barcellona presentano la mozione di sfiducia a #Bartomeu -