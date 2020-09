Cosa fare a Brescia dal 18 al 20 settembre: i migliori eventi del weekend (Di venerdì 18 settembre 2020) È in arrivo un weekend dalle temperature estive, che, tra sabato e domenica, raggiungeranno picchi anche di 27°C. Un fine settimana ideale, dunque, per godersi le feste della birra e del cibo di ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 18 settembre 2020) È in arrivo undalle temperature estive, che, tra sabato e domenica, raggiungeranno picchi anche di 27°C. Un fine settimana ideale, dunque, per godersi le feste della birra e del cibo di ...

6000sardine : “C’era un tizio che stava prendendo a schiaffi una povera ragazza. Che cosa avrei dovuto fare, voltarmi dall’altra… - mante : Abbiamo ora due settimane di vantaggio su Francia e Spagna e UK. La cosa peggiore che possiamo fare è far finta di… - VanityFairIt : «Abbiamo smesso di abbracciarci, di baciarci, di condividere grandi momenti. Ma c'è una cosa che non abbiamo mai sm… - ily7687 : @DomenicoChiaro2 'nascondere' un'evidenza è come nascondere un figlio Down, una persona disabile, è fare finta che… - CarieriF : RT @Mov5Stelle: Napoli ha le idee chiare su cosa fare domenica 20 e lunedì 21 al referendum sul #TaglioDeiParlamentari ?? E voi? #IoVotoS… -